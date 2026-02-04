Napoli, 4 febbraio 2026 – Giuseppe Musella si è consegnato questa mattina ai carabinieri dopo una breve fuga. Il 28enne ha confessato di aver ucciso la sorella, Ylenia, 22 anni, ieri pomeriggio nel rione Conocal. Secondo la sua versione, le avrebbe dato una serie di botte e poi le avrebbe sferrato una coltellata. La famiglia era sotto shock per questa drammatica tragedia che si è consumata in un quartiere popolare di Napoli.

Napoli, 4 febbraio 2026 – È finita dopo poche ore la fuga di Giuseppe Musella, 28 anni, ricercato per l’ omicidio della sorella 22enne, Ylenia Musella, uccisa ieri pomeriggio al rione Conocal di Napoli, agglomerato di case popolari realizzate dopo il terremoto del 1980. Fermato e portato in carcere, ha confessato. L’ennesima lite esplosa tra i due è finita nel sangue: una coltellata alla schiena ha strappato la vita alla giovane, arrivata all’ospedale Villa Betania in condizioni disperate e deceduta poco dopo. Aveva il volto tumefatto dalle percosse. Un contesto difficile fa da sfondo al delitto: il patrigno di Jlenia è in carcere, ritenuto uomo di spicco del clan di Camorra Casella-Circone, anche la madre è detenuta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giuseppe Musella confessa l’omicidio della sorella Ylenia: le botte poi la coltellata

Questa notte a Napoli, Ylenia Musella è stata uccisa a coltellate in strada.

Giuseppe Musella, chi è il fratello di Ylenia uccisa a coltellate a Napoli: le continue liti a casa, i genitori detenuti e la fuga del 28enneGiuseppe Musella è stato arrestatato. Il fratello di Ylenia, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena martedì pomeriggio a Napoli, ... msn.com

Napoli, 22enne uccisa a coltellate: il fratello confessa l’omicidioNAPOLI (ITALPRESS) – Svolta nell‘omicidio di Jlenia Musella, la 22enne colpita alle spalle con un coltello da cucina e morta poco dopo essere giunta nell’ospedale Villa Betania nel quartiere ... italpress.com

Ultim'ora È stato fermato nella notte appena trascorsa Giuseppe Musella, 28 anni, accusato dell'omicidio della sorella, Ylenia Musella - facebook.com facebook