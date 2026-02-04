Arrestato il fratello di Ylenia Musella uccisa a 22 anni a Napoli | ha confessato

La polizia ha arrestato nella notte Giuseppe Musella, fratello di Ylenia, la giovane donna di 22 anni trovata morta a Napoli. Dopo poche ore di interrogatorio, Giuseppe ha ammesso di averla uccisa, dicendo semplicemente: “Sì, l’ho uccisa io”. La notizia ha sconvolto la città e ora si attende l’avvio delle pratiche per il processo.

Lo hanno arrestato nella notte e nel giro di qualche ora ha confessato: "Sì, l'ho uccisa io". Ylenia Musella è morta per mano del fratello, Giuseppe. È stato lui, secondo il suo stesso racconto, ad accoltellare alla schiena la 22enne, scaricata davanti al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli di Napoli. Una lite in famiglia, degenerata, al culmine della quale l'uomo, 28 anni, ha sferrato il colpo alle spalle della giovane. Prima, forse, l'ha picchiata o almeno così sospettano gli investigatori alla luce dei numerosi lividi che la 22enne presentava al volto quando è stata soccorsa, inutilmente, dai sanitari.

