WWE | Raquel Rodriguez colpisce ancora distrutta Stephanie Vaquer a Raw

Durante la seconda ora di Raw da Düsseldorf, Michael Cole ha condotto un’intervista a Raquel Rodriguez. Il commentatore ha chiesto spiegazioni riguardo all’attacco della scorsa settimana ai danni di Stephanie Vaquer, quando la Rodriguez aveva preso di mira la caviglia infortunata della Women’s World Champion con una sedia e altre armi. Rodriguez non ha mostrato alcun rimorso per le sue azioni, rifiutandosi di provare compassione per la campionessa e definendosi “Big Sexy”. Il pubblico tedesco ha accolto la sfidante con una bordata di fischi. Vaquer si presenta nonostante l’infortunio. Proprio in quel momento è arrivata Stephanie Vaquer, che indossava un tutore alla gamba sinistra. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

