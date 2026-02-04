L’Italia si prepara alla prossima edizione del World Baseball Classic e ha una novità importante. Tra i 30 giocatori scelti per il torneo ci sarà anche Jakob Marsee, esterno dei Miami Merlins. L’annuncio ufficiale arriverà martedì, ma già si sa che il roster si sta definendo e Marsee farà parte della squadra azzurra. Una scelta che potrebbe fare la differenza in vista delle partite.

Per il World Baseball Classic 2026 l’Italia avrà a disposizione anche Jakob Marsee, esterno centro dei Miami Merlins, secondo quanto riportato da Fish On First: il roster definitivo dei 30 giocatori italiani per il torneo verrà annunciato martedì prossimo. Marsee giocherà come esterno centro e dovrebbe essere il battitore d’apertura scelto dal manager azzurro Francisco Cervelli: altri giocatori della Major League presenti con la casacca dell’Italia saranno Vinnie Pasquantino, Aaron Nola, Kyle Teel e Jac Caglianone. Jakob Marsee ha 24 anni ed è nato e cresciuto negli Stati Uniti, ma i suoi bisnonni, sia materni che paterni, sono italiani, e questo gli ha permesso di giocare per l’Italia al World Baseball Classic 2026, col girone degli azzurri che andrà in scena a Houston, in Texas, a partire dal 6 marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026: l’Italia avrà anche Jakob Marsee dei Miami Merlins!

Approfondimenti su World Baseball Classic2026

L’Italia si prepara alla prossima edizione del World Baseball Classic e questa volta può contare su un talento in più.

La partecipazione dell’Italia al World Baseball Classic 2026 si arricchisce con l’ingaggio di Kyle Teel, catcher dei Chicago White Sox.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su World Baseball Classic2026

Argomenti discussi: Lo staff tecnico della Nazionale Italiana per il World Baseball Classic 2026; World Baseball Classic 2026, arriva la conferma: l’Italia avrà il catcher Kyle Teel dei White Sox!; Aaron Judge è l’atleta di copertina di MLB The Show 26; World Baseball Classic 2026, l’Italia avrà anche Sam Antonacci! Prospetto di qualità dei White Sox.

World Baseball Classic 2026, l’Italia avrà anche Sam Antonacci! Prospetto di qualità dei White SoxL'ex giocatore dei Coastal Carolina, Sam Antonacci, promettente atleta facente parte dell'orbita dei Chicago White Sox, giocherà con la Nazionale italiana ... oasport.it

World Baseball Classic 2026, arriva la conferma: l’Italia avrà il catcher Kyle Teel dei White Sox!Ci sono le conferme. Il ricevitore dei Chicago White Sox Kyle Teel sarà parte della Nazionale Italiana di baseball per il World Baseball Classic 2026. A ... oasport.it

Dal vivaio Falcons al mondo: Alessandro Maestri ancora protagonista! C'è chi sogna di partecipare a un Mondiale, e poi c'è Alessandro Maestri. Dopo aver difeso il monte di lancio azzurro in ben 4 edizioni del World Baseball Classic, Ale torna in Nazion - facebook.com facebook

World Baseball Classic 2026, arriva la conferma: l’Italia avrà il catcher Kyle Teel dei White Sox! - x.com