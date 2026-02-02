L’Italia si prepara alla prossima edizione del World Baseball Classic e questa volta può contare su un talento in più. Sam Antonacci, ex giocatore dei Coastal Carolina e attualmente in orbita con i Chicago White Sox, vestirà la maglia azzurra. Dopo aver fatto strada nelle Minor League di Chicago, il giovane promettente atleta è pronto per il grande salto e vuole aiutare la Nazionale a fare bella figura.

L’ex giocatore dei Coastal Carolina, Sam Antonacci, promettente atleta facente parte dell’orbita dei Chicago White Sox, giocherà con la Nazionale italiana il World Baseball Classic 2026: dopo una rapida ascesa nella Minor League di Chicago, ora l’azzurro è pronto al grande salto. Selezionato al quinto giro del Draft MLB 2024, ha battuto con una media di 0.333, con sei doppi, un triplo, 14 punti battuti a casa, 17 basi su ball e 7 basi rubate in 23 partite nella Single-A di Kannapolis. Nel 2025 con la High-A di Winston-Salem, l’interno ha continuato a mostrare il suo potenziale in battuta. Ha battuto quattro fuoricampo, quattro tripli, 29 punti a casa e 27 basi rubate in 64 partite, poi a metà luglio 2025, Antonacci è stato spostato ai Barons, dove ha battuto con una media di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026, l’Italia avrà anche Sam Antonacci! Prospetto di qualità dei White Sox

Approfondimenti su World Baseball Classic2026

La partecipazione dell’Italia al World Baseball Classic 2026 si arricchisce con l’ingaggio di Kyle Teel, catcher dei Chicago White Sox.

Il World Baseball Classic 2026 rappresenta un’occasione importante per l’Italia, con la possibilità di rivedere in campo Anthony Rizzo, recentemente ritiratosi dopo oltre 14 anni nelle Major League.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su World Baseball Classic2026

Argomenti discussi: World Baseball Classic 2026, arriva la conferma: l’Italia avrà il catcher Kyle Teel dei White Sox!; Aaron Judge è l’atleta di copertina di MLB The Show 26; Umpire Convention 2026; Colpo Italia, anche Matt Festa con gli azzurri.

Colpo Italia, anche Matt Festa con gli azzurriSecondo indiscrezioni dagli USA, il lanciatore dei Cleveland Guardians sarebbe pronto a vestire la casacca dell’Italia. Pochi giorni fa era arrivata la conferma di Aaron Nola, partente dei Phillies sc ... baseball.it

World Baseball Classic 2026, arriva la conferma: l’Italia avrà il catcher Kyle Teel dei White Sox!Ci sono le conferme. Il ricevitore dei Chicago White Sox Kyle Teel sarà parte della Nazionale Italiana di baseball per il World Baseball Classic 2026. A ... oasport.it

Shohei Ohtani al World Baseball Classic non lancerà L’epico finale dell’ultima edizione, lui che lascia strike out Mike Trout, resterà un ricordo Ohtani ci sarà, ma sarà presumibilmente impiegato solo come battitore designato Tre anni fa il WBC aveva toccato v - facebook.com facebook

World Baseball Classic 2026, arriva la conferma: l’Italia avrà il catcher Kyle Teel dei White Sox! - x.com