Whoopi Goldberg risponde a Elon Musk dopo le sue critiche su Lupita Nyong'o. L’attrice premio Oscar ha detto chiaramente che l’imprenditore dovrebbe guardarsi allo specchio prima di commentare le scelte di casting legate all’attrice. Goldberg ha preso le sue difese, zittendo le parole di Musk con parole nette e senza giri di parole.

L'attrice premio Oscar ha rispedito al mittente le frasi del CEO di Tesla sulla scelta di casting legata alla star di 12 anni schiavo. Whoopi Goldberg ha lanciato una frecciata a Elon Musk dopo che l'imprenditore ha criticato pubblicamente il personaggio di Lupita Nyong'o in Odissea di Christopher Nolan. La star di Ghost - Fantasma ha difeso la collega e la scelta di Christopher Nolan. Christopher Nolan amplia il cast stellare della sua Odissea: ecco chi entra nel progetto Secondo Musk, il regista britannico avrebbe perso la sua integrità a causa delle voci, non confermate, che Lupita Nyong'o sarebbe stata scelta per interpretare Elena di Troia nel nuovo kolossal che porta sullo schermo l'Odissea di Omero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Whoopi Goldberg zittisce Elon Musk dopo le critiche a Lupita Nyong'o in Odissea: "Guardati allo specchio"

