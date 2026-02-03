Lupita Nyong’o nell’Odissea di Nolan perché la sua Elena di Troia fa discutere

L’uscita di “L’Odissea” di Christopher Nolan sta già facendo parlare di sé. La causa? La scelta di cast: Lupita Nyong’o nei panni di Elena di Troia. Molti utenti sui social criticano la decisione, ritenendo che l’attrice africana non combini con il ruolo mitologico. La polemica si accende ancora prima che il film arrivi nelle sale, alimentata da alcune interpretazioni che non vedono bene questa rivisitazione storica.

Prima ancora di arrivare nelle sale, L’ Odissea di Christopher Nolan è già diventato un caso. E non per le scelte tecniche o narrative del nuovo kolossal del regista che si ispira alla storia narrata da Omero, ma per una scelta di casting che a qualcuno proprio non va giù: quello di Lupita Nyong’o nei panni di Elena di Troia. Un’ipotesi (mai confermata) che è bastata a scatenare una reazione a catena, culminata con l’attacco diretto di Elon Musk a Nolan. L’attacco di Elon Musk a Nolan su X. Tutto nasce da un post pubblicato su X, in cui un utente ha definito “un insulto” a Omero l’eventuale scelta di Lupita Nyong’o per interpretare Elena di Troia. 🔗 Leggi su Dilei.it

Elon Musk ha puntato il dito contro Christopher Nolan su Twitter, accusandolo di aver perso la sua integrità.

Durante il weekend del 13 dicembre, nelle sale IMAX statunitensi, viene proiettato un prologo esclusivo di sei minuti dell’Odissea di Christopher Nolan.

