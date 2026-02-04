WeChiaia si prepara per l’America’s Cup Una piattaforma web per dare voce al quartiere Gli eventi del 2026

Da ieri è online WeChiaia.it, una nuova piattaforma pensata per coinvolgere i residenti e le attività del quartiere Chiaia in vista degli eventi dell’America’s Cup del 2026. L’obiettivo è creare un punto di riferimento digitale per condividere notizie, promuovere iniziative e prepararsi insieme alle grandi regate che si terranno tra tre anni.

È online da ieri WeChiaia.it, la piattaforma web che mira a dare voce al quartiere Chiaia, creando connessioni tra residenti, imprese, cultura e turismo. La presentazione si è svolta nella sede di Christie’s International Real Estate – Exclusive Re in Piazza dei Martiri, alla presenza di esponenti del progetto e partner strategici. Un hub civico e culturale per il quartiere. All’incontro hanno partecipato Maurizio Marinella, presidente dell’associazione WeChiaia; Aldo Carlotto, docente di marketing all’Università Federico II e consulente di comunicazione, che ha illustrato mission e contenuti; Raffaele Cercola, docente e consulente di strategie aziendali e marketing territoriale, e Donatella Bernabò Silorata, che ha presentato il calendario eventi 2026 e le potenzialità turistiche del quartiere.🔗 Leggi su Ildenaro.it

