Scienza oltre 100 miliardi di stelle | l’Intelligenza Artificiale simula la Via Lattea

Ricercatori del Riken Center for Interdisciplinary Theoretical and Mathematical Sciences, insieme a colleghi dell 'Universita' di Tokyo e dell'Universita' di Barcellona, hanno presentato alla conferenza internazionale di supercalcolo SC '25 la prima simulazione della Via Lattea in grado di rappresentare oltre 100 miliardi di stelle. Il lavoro descrive un nuovo metodo che combina modelli fisici e intelligenza artificiale per riprodurre 10mila anni di evoluzione galattica con una risoluzione finora irraggiungibile. La simulazione affronta un limite storico dell'astrofisica computazionale, dovuto alla difficolta' di modellare contemporaneamente la dinamica dell'intera galassia e fenomeni rapidi su piccola scala come le esplosioni di supernova.