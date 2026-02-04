Volano i Vannacci gode il Colle

L’ex incursore Vannacci lascia la Lega tra accuse e polemiche. La sua avventura nel partito finisce con un botta e risposta acceso, tra insulti e smentite. Il segretario lo accusa di slealtà, mentre lui risponde parlando di prudenza eccessiva. La situazione resta tesa, con Vannacci che sembra aver già preso le distanze dal suo ex partito.

Finisce tra gli insulti l'avventura dell'ex incursore nel Carroccio. Il segretario lo accusa di slealtà, lui rinfaccia eccessi di prudenza. Legittimo, ma così rischia di far perdere il centrodestra. E aprire le porte a un altro di quei governi tecnici che giustamente detesta. Caro generale Vannacci, che lei sia un uomo audace si sa. Per lei parla il suo curriculum. Dopo aver frequentato l'accademia militare di Modena e aver superato la selezione per accedere al corpo degli incursori dell'esercito italiano, il famoso 9° Col Moschin, ha praticamente partecipato a tutte le missioni estere più rischiose delle nostre forze armate: Somalia, Ruanda, Yemen, Afghanistan, Iraq.

