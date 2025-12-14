colle si gode i suoi campioni fiamma olimpica nelle mani della velocista irene siragusa

Irene Siragusa, velocista di spicco della provincia di Siena, ha vissuto un momento memorabile diventando portabandiera della fiamma olimpica per Milano-Cortina 2026. Un traguardo che celebra la sua carriera e il suo impegno, portando il nome del territorio ai più alti livelli dello sport internazionale.

Irene Siragusa, una delle atlete più rappresentative della provincia di Siena, ha vissuto una tappa indimenticabile della sua carriera sportiva diventando tedofora della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. La velocista azzurra ha portato con orgoglio il fuoco olimpico lungo uno dei suggestivi tratti umbri, nella cornice storica di Gubbio, regalando a Colle, ovvero la sua città e all’intero movimento sportivo locale un motivo di grande orgoglio e partecipazione. Per Siragusa, già protagonista in varie edizioni dei Giochi Olimpici, quella di Gubbio non è stata una semplice cerimonia, ma un momento dal forte valore simbolico ed emotivo. Lanazione.it

