Vivere la Corea a Milano | al via la K-Travel Week a Villa Necchi Campiglio

A Milano arriva la K-Travel Week, un evento dedicato alla cultura coreana. Per una settimana, Villa Necchi Campiglio si trasforma in un punto di incontro tra tradizioni e modernità della Corea. Chi ama il paese asiatico potrà scoprire musica, cibo e usanze che rendono unica questa cultura. L’evento promette di portare il fascino della Corea nel cuore della città, attirando curiosi e appassionati.

Chi è affascinato dalla cultura coreana potrà presto viverne l'essenza anche nel cuore di Milano, tra tradizioni e colori, immergendosi in atmosfere dal sapore coreano.L’iniziativa nasce come un momento di incontro e condivisione per la community K-pop e per tutti gli appassionati di cultura.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su K Travel Week Un gioiello nel cuore di Milano: Villa Necchi Campiglio per due giorni si trasforma in un agrumeto siciliano Villa Necchi Campiglio, nel centro di Milano, ospita la XIV edizione di Agrumi, un evento dedicato agli agrumi e ai loro profumi, colori e sapori. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. It's Independent Hotel Week, and we're joining @preferredhotels to pay tribute to the heritage, culture, and local stories that characterize every corner of our hotel. We celebrate the beauty of travel experiences by offering Preferred members our early booking o - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.