Le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere tornano sotto i riflettori. Un ex comandante rivela di aver creduto che le denunce contro le brutalità fossero calunnie, ma ora si rende conto che c’era una sottovalutazione di quanto accaduto il 6 aprile 2020. I vertici del provveditorato campano non hanno capito subito la portata degli eventi, e questo ha lasciato spazio a dubbi e polemiche sulla gestione di allora.

Tempo di lettura: 4 minuti Ci fu una mancata comprensione o sottovalutazione di quanto accaduto il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) da parte dei vertici di allora del provveditorato campano. Nè dà conto l’ ex comandante del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria (Nir) Francesca Acerra, esaminata in qualità di imputato nel maxi-processo davanti alla Corte di Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che si sta tenendo all’aula bunker annessa al carcere casertano. Acerra, che risponde di favoreggiamento personale, falso, frode processuale e omessa denuncia di reato, non era presente alla perquisizione poi degenerata in pestaggi ai danni di 300 detenuti, ma ebbe una delega ad indagare da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere il successivo 17 aprile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenze in carcere, ex comandante: “Credevo che le denunce fossero calunniose”

Approfondimenti su Santa Maria Capua Vetere

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Santa Maria Capua Vetere

Argomenti discussi: Violenze in carcere: ex provveditore imputato, 'la perquisizione era legittima'; Pentolini con olio, barricate e violenza in carcere. Il racconto dell'ex provveditore: Tensione altissima; Violenze in carcere: la difesa dell’ex provveditore Fullone; Violenze in carcere: ex provveditore imputato, 'la perquisizione era legittima'.

Violenze in carcere: ex provveditore imputato, 'la perquisizione era legittima'Nessuna spedizione punitiva verso i detenuti, ma una misura necessaria per ristabilire il controllo e garantire la sicurezza del carcere in un periodo in cui tutte le carceri italiane erano teatro di ... ansa.it

Rapporti sessuali con violenza, ex compagno arrestato a NapoliIeri la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli ... internapoli.it

Nel carcere di Bologna ieri è stata una giornata segnata da tensioni e violenze: un’infermeria danneggiata e cinque agenti finiti al pronto soccorso dopo un’aggressione. - facebook.com facebook

#Modena, #stupratore ventenne in #carcere accusato di altre due violenze sessuali x.com