Solo con la mamma? Non so se è una buona idea le frasi ignorate di Giovanni sgozzato a 9 anni dalla madre | le violenze e le denunce

Era stato lo stesso Giovanni Trame di 9 anni a far capire che restare da solo con sua madre non sarebbe stata la soluzione migliore per se stesso. Emerge dalla relazione chiesta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio sul perché il 20 maggio scorso il tribunale civile abbia dato il via libera agli «incontri non protetti». Ci sono i casi di violenza, le minacce di uccidere il figlio e le denunce su Olena Stasiuk. Le paure del bambino agli assistenti sociali e alla psicologa. Eppure sua madre è stata ritenuta idonea per vedere suo figlio da sola. Così, alla prima occasione utile, Stasiuk ha preso il coltello da cucina e ha sgozzato suo figlio mercoledì scorso a Muggia. 🔗 Leggi su Open.online