VIDEO | Best of ROH Saturday Showcase del 03.022026

Questa settimana, il show della Ring of Honor torna con il meglio della puntata del 3 febbraio 2026. Vengono riproposti alcuni dei match più significativi del passato della compagnia, offrendo ai fan un'occasione per rivedere momenti memorabili. Lo show continua a mantenere vivo l'interesse con incontri intensi e appassionanti, che richiamano l’attenzione di chi segue da vicino il wrestling.

Benvenuti a questa selezione settimanale di Best of ROH Saturday Showcase, datata 23 gennaio 2026.

Questa settimana il meglio del ROH Saturday Showcase ha portato i fan indietro nel tempo con alcuni dei match più belli della compagnia.

Argomenti discussi: VIDEO | Best of ROH Saturday Showcase del 30.012026; VIDEO: Highlights completi della Royal Rumble 2026; VIDEO: Lucha Libre AAA del 31.01.2026 – Episodio completo.

