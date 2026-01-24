VIDEO | Best of ROH Saturday Showcase del 23.012026
Benvenuti a questa selezione settimanale di Best of ROH Saturday Showcase, datata 23 gennaio 2026. Questo episodio presenta alcuni dei momenti e dei match più significativi del passato della Ring of Honor, offrendo agli appassionati un’istantanea della storia della compagnia. Un’occasione per rivivere incontri memorabili e apprezzare l’evoluzione del wrestling in un contesto sempre fedele alla tradizione.
Ecco l’episodio settimanale di Best of ROH Saturday Showcase, lo show della Ring of Honor che propone ogni settimana alcuni match del passato della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
