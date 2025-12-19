Divieto di sosta e di fermata in via Italica per la piantumazione di nuovi alberi

Per consentire la piantumazione di nuovi alberi, via Italica a Pescara sarà interessata da un divieto di sosta e fermata fino al 23 dicembre, dalle 8 alle 17. L’ordinanza, numero 1, garantisce lo svolgimento dei lavori di messa a dimora delle alberature, contribuendo a migliorare l’ambiente urbano e la qualità della vita nel quartiere.

© Ilpescara.it - Divieto di sosta e di fermata in via Italica per la piantumazione di nuovi alberi Divieto di sosta e di fermata in via Italica a Pescara per la messa a dimora di nuovi alberi.Fino a martedì 23 dicembre, dalle ore 8 alle 17, allo scopo di permettere i lavori di messa a dimora di alberature è stata emanata l'ordinanza dirigenziale numero 1.153 del 15 dicembre.

Valzer dei cartelli stradali in via Rodi: caos tra divieti e lavori rinviati - I lavori inizieranno nella giornata di martedi 16 dicembre, in altri cartelli invece è riportato il divieto di sosta e di fermata a partire dal 3 di novembre fino al termine dei lavori in altri ... youtvrs.it

Sosta selvaggia, l’incubo: "Via Ilaria Alpi ingestibile" - La richiesta di aiuto dei residenti: "Il Comune ci ascolti: serve la segnaletica". msn.com

L'elenco delle vie interessate dal divieto di circolazione e sosta per alcune ore - facebook.com facebook

Porcedda vs Liardo su sanzioni divieto sosta con videocam: per capillarità in situazioni che creano criticità. Si può contestare subito se chi richiede è intestatario carta circolazione. Ultimo triennio: 89 servizi radiomobile. Sanzioni 2023 47.862, 2024 38.699, 20 x.com

