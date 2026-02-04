Varese – Cinquanta imprenditori un ministro e il futuro del territorio | il dietro le quinte della b

Varese si anima con un incontro inatteso. Venerdì sera, nella sala d’onore di Villa Baroni, cinquanta imprenditori si sono confrontati con il ministro in un evento che, a prima vista, sembrava semplice. Invece, ha dato una svolta al discorso sull’economia locale, attirando l’attenzione di molti.

Venerdì 30 gennaio, alle 18.30, nella sala d’onore di Villa Baroni, a Varese, si è svolto un incontro che non avrebbe dovuto attirare l’attenzione di nessuno, eppure ha cambiato il tono del dibattito economico locale. Cinquanta imprenditori del Varesotto, provenienti da settori diversi – dalla meccanica alla biotecnologia, dall’artigianato alla logistica – hanno seduto a un tavolo con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in un confronto che non era né un evento istituzionale né una conferenza stampa, ma qualcosa di più raro: un dialogo diretto, senza mediazioni, tra chi decide e chi produce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

