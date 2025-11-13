Disney+ ha condiviso il video promozionale dell'atteso progetto che rivelerà i segreti di The Eras Tour, in arrivo in streaming anche il concerto integrale girato a Vancouver. Disney+ ha condiviso il trailer di The End of an Era, la docuserie in arrivo dal 12 dicembre, con due episodi a settimana, che racconta il dietro le quinte del The Eras Tour. Il progetto realizzato per la piattaforma di streaming permetterà ai fan di scoprire i segreti della realizzazione dei concerti, che hanno stabilito vari record in tutto il mondo, e dare uno sguardo alla vita quotidiana di Taylor Swift durante la preparazione e i mesi in cui ha viaggiato e si è esibita per la gioia di migliaia di spettatori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Taylor Swift: The End of an Era, il trailer della docuserie mostra il dietro le quinte del tour dei record