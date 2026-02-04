Questa mattina, Matteo Salvini ha commentato la decisione di Vannacci di lasciare la Lega e avviare un suo partito. Il leader leghista ha detto di non essere affatto sorpreso e di non provare rabbia, aggiungendo che questa scelta non cambierà le cose dal punto di vista dei voti. Salvini ha parlato con un tono tranquillo, senza nascondere che si aspettavano questa mossa.

“ La decisione di Vannacci di uscire dalla Lega e fondare un suo partito? Non ci rimango più male di tanto. Mi passa dopo qualche ora. Stanotte ho dormito sereno. Mi spiace, ma non per me, perché tra quei 500 mila voti c’era il mio. Quindi non si porta via niente. C’era il mio voto, quello della mia compagna, di mio padre, di mia madre, di mia sorella”, così il ministro dei Trasporti e segretario della Lega Matteo Salvini alla Camera a margine della conferenza stampa “Io voto sì” sul referendum della Giustizia. “Siamo noi che abbiamo aperto le porte quando era attaccato da tutti. Il ringraziamento è stato tenersi il posto e andarsene. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vannacci, Salvini: "Mi spiace, ma non si porta via nessun voto"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, mette le mani avanti e assicura che non ci sono problemi con il generale Vannacci.

