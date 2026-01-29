Il leader della Lega, Matteo Salvini, mette le mani avanti e assicura che non ci sono problemi con il generale Vannacci. Risponde così a chi chiedeva chiarimenti, sottolineando che tra decreto sicurezza, ricostruzione, olimpiadi e cantieri ferroviari, le sue preoccupazioni sono ben altre e non ci sono tensioni tra lui e il generale.

(Adnkronos) – Il generale Vannacci? ”Non esiste nessun problema. Tra decreto sicurezza, ricostruzione, olimpiadi, cantieri ferroviari, l’ultima mia preoccupazione sono problemi e litigi. Ci vediamo con calma, chiariamo tutto ma è un problema per i giornalisti, non per gli italiani e non per la Lega?”. Ad assicurarlo, dopo la presentazione della nuova formazione del generale ‘Futuro Nazionale’, è il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un evento alla Camera. ”In Lega c’è spazio per sensibilità diverse, da che mondo e mondo”, spiega. L’incontro con il generale? ”Lo vedo quando ritengo di vederlo, è già tutto fissato’ ”Ma sarete gli ultimi a saperlo”, ha aggiunto rivolgendosi ai cronisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lega, Salvini: “Vannacci? Chiariremo, ma non esiste nessun problema”

Un nuovo partito di Vannacci potrebbe scuotere gli equilibri politici italiani.

