Vannacci lascia la Lega Salvini minimizza | Non porta via voti

Roberto Vannacci ha annunciato di lasciare la Lega per avviare un suo progetto politico. Matteo Salvini risponde con poche parole e minimizza, dicendo che questa scelta non influenzerà i voti del partito. La notizia fa discutere, ma il leader leghista sembra poco preoccupato.

La reazione del leader leghista. Matteo Salvini commenta con distacco la scelta di Roberto Vannacci di uscire dalla Lega per dare vita a un nuovo progetto politico. Il segretario del Carroccio assicura di non essere particolarmente colpito dalla decisione, sottolineando come l'amarezza sia durata solo poche ore. "Ho dormito tranquillo", ha fatto sapere, lasciando intendere che l'episodio non avrà conseguenze rilevanti. "Non porta via voti". Secondo Salvini, l'uscita di Vannacci non comporterà alcun danno elettorale per la Lega. Il ministro dei Trasporti ha infatti ribadito che i presunti 500 mila voti attribuiti al generale includevano anche i suoi: "C'era il mio voto, quello della mia compagna e della mia famiglia".

Roberto Vannacci ha deciso di abbandonare la Lega di Matteo Salvini.

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega dopo l’incontro di ieri con Matteo Salvini.

