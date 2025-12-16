L'articolo analizza la disputa attorno a Euroclear, un'istituzione chiave nel settore dei servizi di clearing e custodia dei titoli. La controversia, oltre a una causa civile, mette in gioco questioni strategiche di portata europea e internazionale, coinvolgendo asset sovrani, il supporto all’Ucraina e il ruolo dell’euro come valuta di riserva globale.

La guerra dei capitali congelati: cos'è Euroclear e perché può cambiare gli equilibri finanziari europei (e italiani)

Caso Euroclear: sul tavolo non c’è solo una causa civile, ma il futuro degli asset sovrani, il finanziamento dell’Ucraina e la credibilità dell’euro come valuta di riserva globale. La Banca centrale russa ha avviato una causa contro il depositario Euroclear per oltre 18 miliardi di rubli, poco meno di 200 miliardi di euro. L’istituto di credito ha annunciato di aver preso questa decisione in merito alla questione degli asset congelati dall’Unione europea. (ANSA FOTO) – Notizie.com Le azioni di Euroclear avrebbero danneggiato la Banca centrale, rendendo impossibile la gestione dei fondi. Notizie.com

Ciò che è davvero mutato – ed è sotto gli occhi di tutti, come ho ricordato in decine di articoli – è la percezione di una follia che ormai sembra dilagare anche in Europa. I venti di guerra soffiano gelidi nelle capitali europee