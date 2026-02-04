Il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, debutta nei sondaggi con il 4%. La formazione, nata dopo la separazione dalla Lega, si fa notare subito. È una novità che scuote il centrodestra e attira l’attenzione di chi cerca alternative politiche. Vannacci si presenta come protagonista, senza passare inosservato, e già si sente il suo peso sulla scena politica.

C’è chi nasce in sordina e chi, invece, entra in scena facendo rumore. Futuro Nazionale, la neonata creatura politica guidata dal generale Roberto Vannacci, fresco di divorzio dalla Lega, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Il primo sondaggio di YouTrend per Sky TG24 lo piazza subito al 4,2%, dimostrando che la sua creatura non è una meteora destinata ad estinguersi rapidamente ma una presenza che pesa e che potrebbe cambiare gli equilibri nel centrodestra. Dati alla mano si tratta di un risultato che colloca Futuro Nazionale poco sopra la soglia di sbarramento, ma che lo rende abbastanza forte da costringere tutti a fare i conti con una nuova variabile del tutto imprevedibile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Vannacci con il suo neonato partito debutta nei sondaggi: Futuro Nazionale pesa già il 4% e scuote il centrodestra

Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, sale subito nei sondaggi.

La nascita del nuovo partito di Vannacci si scontra subito con un problema.

