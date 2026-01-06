Remigrazione e Riconquista nuova mobilitazione nazionale a Piacenza

Il Comitato Remigrazione e Riconquista avvia nel 2026 una nuova mobilitazione a Piacenza, città al confine tra Emilia e Lombardia. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale e promuovere un dibattito sui temi di interesse dell’organizzazione. La mobilitazione rappresenta un momento importante per il coordinamento e la partecipazione nel territorio, segnando l’inizio di un percorso condiviso nel contesto nazionale.

Il 2026 del Comitato Remigrazione e Riconquista parte da Piacenza. Proprio nel capoluogo al confine tra Emilia e Lombardia è stata lanciata la nuova mobilitazione dell'organizzazione. Il Comitato, porta avanti la proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre la Remigrazione nel dibattito politico parlamentare tramite una raccolta firme, che partirà da febbraio. Locandina dai toni semplici, ma decisi: i tipici Cavalli stilizzati che danno il nome all' omonima Piazza del centro di Piacenza campeggiano sullo sfondo del Tricolore italiano. Una sola parola, che richiama altre azioni di preparazione a questa manifestazione fatte dagli attivisti piacentini del comitato: Remigrazione.

“Remigrazione” e “riconquista”, attenzione alle parole d’odio - Sono toni sempre più belligeranti quelli che si ascoltano negli ambienti dell’estrema destra da qualche mese a questa parte ... avvenire.it

Gallarate, comitato remigrazione di nuovo in piazza - Sono gli slogan del gruppo che si definisce Comitato Remigrazione e Riconquista che ha organizzato una nuova manifestazione contro l'immigrazione, ... rainews.it

REMIGRAZIONE, IL 24 GENNAIO MANIFESTAZIONE NAZIONALE A PIACENZA DEL COMITATO REMIGRAZIONE E RICONQUISTA Il Comitato Remigrazione e Riconquista annuncia, dopo il grande successo della manifestazione nazionale del 15 dicembre - facebook.com facebook

Questa notte il comitato Remigrazione e riconquista ha organizzato quattro blitz tra il capoluogo lariano, Aosta, Sondrio e Siena per lanciare la propria campagna politica di estrema destra x.com

