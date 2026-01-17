Valanga travolge 4 persone a Courmayeur | impossibile il salvataggio in elicottero a causa del maltempo

Una valanga sul Monte Bianco, a Courmayeur, ha travolto quattro persone, causando un ferito. Le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito l'intervento in elicottero, rendendo difficile il soccorso. Le autorità stanno coordinando le operazioni di assistenza e indagini per chiarire l’accaduto.

Valanga sul Monte Bianco a Courmayeur travolge 4 persone: 1 ferita. Impossibile il soccorso in elicottero a causa della scarsa visibilità. A intervenire sul posto per il salvataggio è il Soccorso Alpino Valdostano insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf).

Cuneo, valanga travolge quattro persone: un morto e due feriti gravi - Una persona è morta, due sono rimaste ferite e sono in codice rosso mentre una è in codice verde. msn.com

Valanga in alta valle Maira, l'arrivo delle squadre di soccorso - Squadre di soccorritori al lavoro con tre elicotteri: in salvo un gruppo di 7 escursionisti ... msn.com

Avvisateli: una valanga di firme democratiche li sta per travolgere. Continuiamo a firmare per il referendum, manca veramente poco. - facebook.com facebook

Valanga a Pragelato travolge un escursionista. L’uomo, ferito, recuperato dopo 6 ore di tentativi x.com

