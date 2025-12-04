In macchina senza patente e con un tirapugni nel cruscotto | denunciato 18enne

Un tirapugni di metallo in macchina. Un oggetto atto ad offendere tenuto nel piccolo vano del cruscotto. A ritrovarlo, durante la perquisizione, sono stati i poliziotti del commissariato. L'automobilista, un canicattinese di appena 18 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

