Usavano droni per fare entrare droga e cellulari in carcere arrestata anche una messinese

Due persone sono finite in manette ieri sera a Messina. Usavano droni per far entrare droga, cellulari e altri oggetti proibiti nel carcere. Le forze dell’ordine sono riuscite a intercettarli prima che riuscissero a consegnare tutto ai detenuti. L’operazione ha portato all’arresto di una donna messinese e alla denuncia di un altro uomo. Gli investigatori stanno ancora verificando se ci siano altri coinvolti.

Utilizzavano droni per fare entrare all'interno del carcere droga, cellulari e altri oggetti per i detenuti. Quattro persone, fra cui una originaria di Messina, sono state arrestate dalla Guardia di Finanza a Olbia. La vicenda - come riportato da Ansa - ha coinvolto la messinese Vanessa Spadaro.

