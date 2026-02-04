Usa Trump contro la reporter Cnn | Sei la peggior giornalista Non ti ho mai vista sorridere
Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump si è scagliato contro la giornalista della CNN Kaitlan Collins. Il presidente ha chiamato la reporter “la peggiore” e le ha detto che non l’ha mai vista sorridere. Lo scontro è stato acceso e ha attirato l’attenzione di tutti i presenti.
(LaPresse) Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, si è verificato uno scontro verbale acceso tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la giornalista della CNN Kaitlan Collins. Collins aveva chiesto al leader di Washington del caso Epstein e della divulgazione dei file con cancellazioni, sollevando interrogativi sulle recenti rivelazioni. Il tycoon ha risposto con durezza, definendo la giornalista “ la peggior giornalista ” e attaccando la rete: “Non mi stupisce che la CNN non abbia ascolti con gente come te”. Il presidente statunitense ha poi proseguito con un attacco personale: “Ti conosco da 10 anni e non ti ho mai vista sorridere”, aggiungendo che Collins non dice la verità e accusando la CNN di essere “ un’organizzazione molto disonesta ”, affermando che dovrebbe vergognarsi di lei. 🔗 Leggi su Lapresse.it
