ABBONATI A DAYITALIANEWS Ordinanza di custodia cautelare eseguita all’alba. Alle prime ore del mattino, su delega della Procura della Repubblica di Catania, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e della Compagnia di Paternò hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Alberto Forte, classe 1995. L’uomo è gravemente indiziato – ferma restando la presunzione di innocenza – di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da fuoco, per aver esploso tre colpi di pistola nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2025, ferendo un giovane a Paternò. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Paternò, arrestato un uomo per tentato omicidio durante una lite in piazza