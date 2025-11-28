Paternò arrestato un uomo per tentato omicidio durante una lite in piazza
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ordinanza di custodia cautelare eseguita all’alba. Alle prime ore del mattino, su delega della Procura della Repubblica di Catania, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e della Compagnia di Paternò hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Alberto Forte, classe 1995. L’uomo è gravemente indiziato – ferma restando la presunzione di innocenza – di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma da fuoco, per aver esploso tre colpi di pistola nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2025, ferendo un giovane a Paternò. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
TRIS Siracusa. . Paternò, 20enne arrestato per spaccio di marijuana In auto con 23 grammi di droga, guidava anche senza patente. - facebook.com Vai su Facebook
Tira un pugno ad un uomo, poi prende il passeggino e tenta di rapirgli la bimba di 1 anno - Arrestato a Padova un 22enne per resistenza a pubblico ufficiale e tentato sequestro di una bambina di un anno in piazzale Stazione. nordest24.it scrive
Arrestato a Rapallo uomo ricercato per tentato omicidio a Parigi - Un uomo ricercato per tentato omicidio e lesioni personali commessi a Parigi nel febbraio scorso è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Genova in un appartamento a Rapallo. Come scrive ansa.it