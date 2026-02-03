Uomini e Donne il vip vuole il trono | Gianni Sperti corteggiami

Un uomo di 36 anni, originario di Anzio, si presenta a Uomini e Donne con una richiesta chiara: vuole il trono. Si chiama Gianni Sperti, noto già come volto televisivo, e questa volta punta a sedersi dall’altra parte dello schermo. Nel suo corteggiamento, ha fatto sapere di desiderare di essere corteggiato, lasciando intendere che non si ferma davanti a nulla pur di ottenere l’opportunità di trovare l’amore in trasmissione. La sua presenza ha già attirato l’attenzione di pubblico e opinionisti, curiosi di vedere

Ha 36 anni, è originario di Anzio e negli anni si è costruito un personaggio riconoscibile ben oltre il mondo dei saloni di bellezza. Lui è partito come parrucchiere dei vip ed è diventato progressivamente un volto familiare della televisione, soprattutto grazie ai programmi trasmessi su Real Time. In questi giorni si trova a Dubai per motivi di lavoro, impegnato in nuovi progetti professionali, mentre in Italia continua a far parlare di sé per dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane. L’attenzione, infatti, si è riaccesa attorno a un’intervista concessa circa un mese fa al magazine NuovoTv, che sta tornando al centro del dibattito tra appassionati di televisione e gossip.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Uomini E Donne

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Uomini E Donne

Argomenti discussi: Mercoledì 28 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV; Una dama per Sebastiano - Uomini e donne Clip | Witty TV; Gemma, Mauro e… - Uomini e donne Clip | Witty TV; Elisabetta: Sebastiano, ma come puoi… - Uomini e donne Clip | Witty TV.

Perché negli uomini i rischi per il cuore aumentano già a 35 anni: cosa spiega il divario con le donneUno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association analizza oltre 30 anni di dati clinici per capire quando e perché il rischio cardiovascolare ... fanpage.it

Cosa è successo a Uomini e DonneSara Gaudenzi è uscita in esterna con un nuovo corteggiatore, di nome Mattia. La tronista afferma di trovarsi molto bene con lui, pur avendo appena iniziato a conoscersi. Alessio Rubeca, amico di Ciro ... novella2000.it

#FedericoFashionStyle: "Maria mettimi sul trono! Il mio uomo ideale #GianniSperti" In un'intervista a #NuovoTv, come riporta #Biccy, l' hair stylist delle vip ha detto che spera che #MariaDeFilippi rifaccia il trono gay e che metta lui come tronista: "Maria, mettimi - facebook.com facebook