Università studente premiato da Legacoop Toscana per una tesi su vino e cooperazione

Uno studente dell’Università di Pisa ha ricevuto un premio da Legacoop Toscana per la sua tesi su vino e cooperazione. La premiazione arriva in un momento in cui si cerca di rafforzare il legame tra produttori e distribuzione, puntando sulla collaborazione e sulla valorizzazione del vino toscano. La tesi ha messo in luce come fare squadra possa aiutare a portare sulle scaffalature della grande distribuzione un prodotto simbolo della regione.

Pisa, 4 febbraio 2026 - Fare squadra e valorizzare un prodotto simbolo della Toscana come il vino sugli scaffali dei punti vendita della grande distribuzione. È questo il tema al centro della tesi di laurea premiata oggi al Polo didattico San Rossore dell’Università di Pisa, al termine di una mattinata di approfondimento sull’economia cooperativa. L’iniziativa rientra nel progetto “Ateneo cooperativo” promosso da Legacoop Toscana, che a Pisa è arrivato alla sua quarta edizione. A ricevere un contributo di 500 euro, grazie al sostegno economico di Fondazione NOI Legacoop Toscana, è stato Tommaso Magnani, laureato nel corso triennale in Viticoltura e Enologia per la tesi “Vino e GDO: analisi della gestione, delle strategie di comunicazione e di posizionamento efficace del prodotto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

