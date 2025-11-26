Una tesi da 110 e Lode per Filippo Ammannati studente dell' Università di Pisa con disabilità visiva

Si è laureato con 110 e lode con una tesi dal titolo 'Teatro e disabilità visiva. Tecniche e strategie di orientamento e partecipazione' Filippo Ammannati, studente con disabilità visiva del Corso di studi in Discipline dello spettacolo e della comunicazione dell'Università di Pisa.La tesi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Il "Modello Atalanta" sale in cattedra alla Bocconi: tesi da 109 e lode alla gestione Percassi - TuttoAtalanta.com - facebook.com Vai su Facebook

Una tesi da 110 e Lode per Filippo Ammannati, studente dell’Università di Pisa con disabilità visiva - Si è laureato con 110 e lode con una tesi dal titolo “Teatro e disabilità visiva. Riporta gonews.it

Filippo Rossi laureato con il voto di 110 e lode in scienze politiche - Il giovane spezzino Filippo Rossi si è brillantemente laureato in scienze politiche, ottenendo il massimo dei voti e la lode, all’Università di Pisa. lanazione.it scrive