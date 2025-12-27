Fregene tra crisi e rilancio | Serve una visione condivisa non battaglie isolate
Fiumicino, 27 dicembre 2025 – Fregene non è più quella di una volta. A dirlo non è la nostalgia, ma l’analisi di chi quel territorio lo vive da una vita. Angelo Giavala, segretario dell’associazione Vivere Fiumicino e Fregene, racconta dieci anni di impegno civico tra trasformazioni profonde, commercio in affanno, turismo mordi e fuggi e un rapporto con il Comune che, a suo avviso, deve diventare più strutturato e continuo. L’associazione nasce con l’obiettivo di rappresentare gli interessi del territorio, sia sotto il profilo sociale sia attraverso iniziative pubbliche. In passato è stata anche lista civica, oggi opera come realtà associativa, con un approccio che Giavala definisce pragmatico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
