Un’inchiesta su misura | il ritratto di due personaggi simbolo di Agrigento nel racconto della cattura di Messina Denaro

Il 3 febbraio 2026, alle 21.05, la Rai ha trasmesso un servizio speciale su Agrigento, città simbolo di una storia lunga e complicata. L’inchiesta si concentra su due personaggi chiave di questa realtà e sulla cattura di Messina Denaro. La puntata mostra come questa zona sia ancora stretta nella morsa di vecchie e nuove ferite legate alla criminalità. La narrazione si sofferma sui dettagli di un’indagine su misura, che svela aspetti inediti di un territorio spesso fuori dai riflettori.

Il 3 febbraio 2026, alle 21.05, la Rai ha acceso un faro su un angolo d'Italia che da decenni vive nell'ombra della cronaca nera: Agrigento. Non per le sue rovine, né per il profumo della serra di San Calogero, ma per due volti che, per la prima volta in grande schermo, hanno incarnato il peso di una storia che ha scosso il Paese. Nella miniserie *L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro*, trasmessa su Rai 1 in due puntate consecutive, si è svolta una scena che, a prima vista, sembra banale: un gruppo di persone si affolla intorno a un'auto parcheggiata in un vicolo di Palermo, sotto un cielo grigio di fine inverno.

