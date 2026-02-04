Undici nuovi medici pronti per lavorare al 118

Questa mattina si sono conclusi i corsi di formazione per undici medici che nei prossimi mesi entreranno in servizio nelle centrali operative del 118 in Piemonte. I medici hanno appena superato la prova finale di valutazione e ora sono pronti a intervenire in emergenza. Con questa novità, le chiamate di soccorso avranno più medici disponibili per rispondere alle richieste di aiuto in tutta la regione.

