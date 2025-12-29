L’orchestra fatica a suonare Zortea corsa e l’assist per il gol Una serata storta per Orsolini Lampi di Rowe black-out Lucumi

Durante una serata complessa, l’orchestra fatica a trovare il ritmo, tra prestazioni sottotono e momenti di difficoltà. Zortea si distingue con un’ottima prestazione, offrendo un assist importante, mentre Orsolini e Lucumi affrontano momenti di blackout. Rowe si fa notare con alcune parate decisive, contribuendo a mantenere la squadra in partita. Un quadro di gioco caratterizzato da luci e ombre, in attesa di miglioramenti.

Zortea 6,5 Ha le ali ai piedi, come si conviene a chi nell'ultimo periodo ha risparmiato energie. Pesa l'assist per l'1-0 di Fabbian. Ma sulla corsia destra è un moto perpetuo. Vitik 5,5 Prestazione di grande attenzione, impreziosita nel primo tempo da un furto di palla che Orsolini in area spreca. Ma è grave al 63' guardare impietrito Muharemovic che di testa uccella Ravaglia: al 70 per cento è colpa del portiere, ma un buon 30 di responsabilità è sulle spalle del ceco. Lucumi 5 Fine d'anno con doppio post it, per ricordarci che anche un fenomeno può avere pericolosi black-out: nel suo caso uno per tempo.

