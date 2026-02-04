Una Nuova Vita anticipazioni terza puntata di mercoledì 11 febbraio 2026

Mercoledì 11 febbraio va in onda la terza puntata di “Una Nuova Vita”, la serie di Canale 5 con Anna Valle e Daniele Pecci. La storia di Vittoria Greco e Marco Premoli si sta sviluppando rapidamente, con nuovi colpi di scena e tensioni tra i protagonisti. I fan sono già curiosi di scoprire cosa accadrà ai personaggi e come evolveranno le loro vite. La serie, arrivata alla sua terza puntata, mantiene alta l’attenzione e promette ancora sorprese.

© US Mediaset Sono quattro le puntate che compongono Una Nuova Vita, la serie di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci nei ruoli di Vittoria Greco e Marco Premoli, in onda da mercoledì 28 gennaio 2026. Di seguito le trame degli episodi, aggiornate di settimana in settimana. Una Nuova Vita, anticipazioni terza puntata. 1×03: Vittoria è vittima della stampa scandalistica, che pubblica delle foto che la ritraggono insieme a Diego; nonostante questo continua a inseguire la verità sulla morte del marito, unico modo per riconquistare suo figlio. Matteo però è confuso e ferito e con una sua scelta infligge alla madre una ferita forse insanabile.

