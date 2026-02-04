Una mosca attraversa mezza foresta

Herta Müller, scrittrice di origine tedesca nata nel Banato rumeno, vive in Germania dal 1987. Nel corso degli anni ha scritto molte opere in tedesco, spesso riflettendo sulla storia e sulla società tedesca, che lei giudica ancora troppo legata al passato nazista. La sua voce critica le difficoltà della Germania nel fare i conti con il suo passato, e questo tema ricorre spesso nei suoi libri e saggi. Müller ha vinto il Nobel per la Letteratura nel 2009, confermando il suo ruolo di testimone e critica della società europea.

Nata in una famiglia di minoranza tedesca del Banato rumeno, Herta Müller, vincitrice del premio Nobel per la Letteratura nel 2009, vive in Germania dal 1987 e ha sempre scritto in lingua tedesca traducendo nella sua poetica sia letteraria che saggistica una critica profonda rivolta a una società come quella tedesca mai del tutto in grado – dal suo punto di vista – di fare i conti con il nazismo. A differenza di come spesso capita con i discorsi più o meno istituzionali o le conferenze tenute da scrittori di fama, Herta Müller non perde mai mordente e sagacia, non insegue nessuna forma di dolciastro buon senso, ricercando invece – partendo sempre da se stessa – le contraddizioni che segnano in maniera drammatica, all'interno delle società, la situazione esistenziale di quelle che ancora oggi vengono definite minoranze.

