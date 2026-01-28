Solitudini generazionali e il dolore dell' abbandono a teatro il viaggio di una giovane donna in Chi resta

Venerdì sera a Sogliano al Rubicone debutta “Chi resta”, uno spettacolo che mette in scena il dolore dell’abbandono attraverso il viaggio di una giovane donna. Sul palco del Teatro Elisabetta Turroni, Matilde Vigna e Daniela Piperno interpretano le emozioni di chi si sente solo, in uno spettacolo diretto da Anna Zanetti. La pièce si inserisce nella rassegna “Prova d’Attore” e promette di coinvolgere il pubblico con una rappresentazione intensa e visivamente forte.

“Cosa resta, quando nulla va come previsto? Chi resta, dopo il viaggio più grande?”. Da queste domande prende forma uno spettacolo che attraversa il dolore, la memoria e la solitudine, raccontando la storia di una giovane donna che non sarà mai madre, che ha perso l’ultimo genitore e si ritrova sola a ricostruire la propria vita a partire dalle macerie di quella precedente. In scena una distesa di detriti: polvere, regolite lunare, il suolo di un pianeta sconosciuto. Sotto questa coperta di cocci c’è Matilde, da cui emerge una voce che chiama “mamma?”, prima fioca, poi sempre più forte. È un dolore assoluto a farsi protagonista, un dolore che, in assenza di qualcuno che reclami cure e attenzioni, diventa insopportabile e riporta all’infanzia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

