un punto di rottura per i diritti umani nel mondo

Human Rights Watch denuncia un punto di rottura nel rispetto dei diritti umani nel mondo. Il nuovo rapporto evidenzia una situazione preoccupante, con violazioni che continuano a crescere in diverse parti del globo. La situazione si fa sempre più grave e richiede attenzione immediata.

I rapporti annuali delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani sono barometri dello stato del mondo. Quello pubblicato il 4 febbraio da Human rights watch, una delle più importanti, è particolarmente inquietante. La constatazione dell’organizzazione con sede a New York fa venire i brividi: la democrazia nel mondo è tornata ai livelli del 1985, un’epoca in cui metà dell’Europa era sotto il giogo sovietico e una parte dell’America Latina era in mano ai generali. Insieme alla democrazia, anche i diritti umani hanno fatto un passo indietro. “Il 2025 può essere considerato come un punto di rottura”, scrive nell’introduzione del rapporto Philippe Bolopion, direttore generale di Human rights watch. 🔗 Leggi su Internazionale.it

In occasione della Giornata internazionale dei Diritti Umani, la Presidente della Commissione Diritti Umani Stefania Pucciarelli ha promosso un evento speciale a Roma, centrato sulla solidarietà e i diritti dell'infanzia.

Il 2025 si distingue per le sfide e le tensioni legate ai diritti umani a livello globale, con crescenti restrizioni sulla libertà individuale.

