Un gesto che salva | corso gratuito sabato 7 febbraio ore 8.30 Aula Consiliare Grottaglie

Sabato 7 febbraio alle 8.30, l’aula consiliare di Grottaglie ospita un corso gratuito di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree. L’iniziativa, rivolta a genitori e cittadini, mira a insegnare come intervenire in caso di emergenza nei bambini e nei lattanti. L’appuntamento è aperto a tutti, senza bisogno di iscrizione, e promette di fornire strumenti pratici per salvare vite.

Tarantini Time Quotidiano “Un gesto che salva”: Le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree nel bambino e nel lattante sono al centro di un incontro formativo, gratuito, che si svolgerà nell’aula consiliare del Comune di Grottaglie sabato 7 febbraio alle ore 8.30. L’evento, promosso dall’Assessorato agli Organi Istituzionali del Comune di Grottaglie, è rivolto ai genitori dei Servizi Educativi “Futura Rudiae” e vedrà, oltre al personale sanitario specializzato, la partecipazione di Mario Balzanelli, Presidente nazionale SIS 118 e Pierpaolo Volpe, Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - “Un gesto che salva”: corso gratuito sabato 7 febbraio ore 8.30 Aula Consiliare Grottaglie Approfondimenti su Grottaglie Corso Castel San Giorgio, Giochiamo sul serio: per i Diritti.Aula Consiliare giovedì 20 novembre ore 10.30 Frascati. Sabato 7 Febbraio alle ore 17,30, presso l’Associazione “Casa di Pia 2.0“ proiezione di un docufilm dedicato al Carnevale storico della città Sabato pomeriggio a Frascati si svolge una proiezione speciale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Grottaglie Corso Argomenti discussi: Latina. Al Goretti prelievo multiorgano: un gesto di solidarietà che salva vite; Donazione di Midollo Osseo: un biglietto regalo speciale per un dono che salva la vita; A Scuola di Dono, al Liceo Artistico il valore di un gesto che salva vite; AL GORETTI UN PRELIEVO MULTIORGANO: UN GESTO DI SOLIDARIETÀ CHE SALVA VITE. Minori: sabato 7 donazione sangue in Piazza Cantilena. Un gesto che salva una vitaUn gesto semplice, ma capace di fare la differenza tra la vita e la morte. È questo il messaggio che accompagna la nuova giornata di donazione del sangue promossa a Minori, dove istituzioni e volontar ... ilvescovado.it Latina. Al Goretti prelievo multiorgano: un gesto di solidarietà che salva viteUn uomo di 71 anni deceduto per ictus al Goretti di Latina ha donato cuore, fegato e reni grazie al suo consenso espresso in vita. quotidianosanita.it Oggi alle 15:00, nell’aula consiliare del Comune di Cagliari, si tiene un incontro pubblico dedicato alla trasformazione dei centri storici, con un focus sui dati economici, demografici e commerciali. Tra gli ospiti principali c’è Cristiano Erriu, segretario generale d - facebook.com facebook

