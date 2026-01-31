Niscemi | ordinanza della Protezione Civile definisce i primi interventi

Niscemi si prepara agli interventi di emergenza dopo il maltempo. La Protezione Civile ha firmato un’ordinanza che stabilisce i primi interventi da mettere in campo, a seguito della frana che ha colpito il territorio. Le autorità stanno già lavorando per mettere in sicurezza le zone più colpite e ripristinare la situazione.

Dopo l’ondata di maltempo che ha travolto la Sicilia, provocando una frana nel territorio del comune di Niscemi, un’ordinanza firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano definisce i primi interventi urgenti. In primo luogo, verrà realizzata una analisi del rischio idrogeologico nel territorio del comune di Niscemi, insieme a un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale per accertare le cause del dissesto idrogeologico. Sarà inoltre predisposto un sistema di sorveglianza. «Poche regioni d’Italia hanno compreso davvero quello che è accaduto in Sicilia e per questo ho voluto invitare i presidenti dei Consigli regionali a Niscemi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

La Protezione civile di Niscemi ha emesso un’ordinanza per avviare subito un monitoraggio approfondito e analisi sul rischio di frane nel territorio.

Giorgia Meloni è atterrata a Niscemi, dove ha incontrato Fabio Ciciliano, il capo della Protezione Civile.

