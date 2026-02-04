Un anno di cinema rivive tra le sale grazie ai disegni di Ricci. Da “La prima notte di quiete” a “Frankestein Junior”, passando per “Vacanze Romane”, “Il muro di gomma” e “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”. Ricci ha scelto di ripercorrere i grandi classici del passato, portandoli sul grande schermo con un tocco personale. Gli appassionati possono aspettarsi un viaggio tra ricordi e immagini che hanno segnato intere generazioni.

’La prima notte di quiete’, ’Frankestein Junior’, Vacanze Romane, Il muro di gomma, ’Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto’, ’Cuore Selvaggio. Ma anche ’I biasanot’ di Paolo Muran, storie di notti bolognesi, di musicisti, giornalisti di una città che non andava mai a letto da cui ha scelto di ritrarre Jimmy Villotti, musicista e persona cui ha voluto molto bene. Questi sono alcuni titoli dei tanti film che l’artista bolognese Stefano Ricci ha visto nel primo anno di apertura del Modernissimo e di cui ha deciso di disegnare i suoi personali manifesti con i gessetti colorati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un anno di film in sala nei disegni di Ricci

