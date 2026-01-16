Gene Hackman ad un anno dalla morte in vendita la sua casa di Santa Fe Ecco quanto costa

Da ilgiornale.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A un anno dalla scomparsa di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, la loro abitazione di Santa Fe è stata messa sul mercato. La casa, che ha rappresentato un importante capitolo della vita dell’attore, ora è disponibile per nuovi acquirenti. Di seguito si trovano dettagli sul prezzo e sulle caratteristiche della proprietà.

A un anno dalla scomparsa di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, la loro storica residenza di Santa Fe è stata ufficialmente messa in vendita. Secondo Realtor.com, il prezzo richiesto è di 6,25 milioni di dollari, ma gli operatori del settore immobiliare locale ritengono che il valore reale della proprietà possa essere anche superiore, grazie alla combinazione di posizione, dimensioni e prestigio del nome legato alla casa. Un immobile che continua ad attrarre interesse. Nonostante le circostanze della morte della coppia, gli agenti non prevedono difficoltà nella vendita. " È una casa importante, ben costruita, con spazi generosi e una struttura solida ", ha spiegato un professionista di Coldwell Banker, sottolineando come le abitazioni appartenute a celebrità tendano a mantenere, se non ad accrescere, il proprio valore nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gene hackman ad un anno dalla morte in vendita la sua casa di santa fe ecco quanto costa

© Ilgiornale.it - Gene Hackman, ad un anno dalla morte in vendita la sua casa di Santa Fe. Ecco quanto costa

Leggi anche: In vendita la dependance della villa estiva di Alberto Sordi: ecco quanto costa

Leggi anche: Quanto costa la casa in Emilia-Romagna? Vendita e affitto, i prezzi sono in aumento

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Diane Keaton, Robert Redford e Ozzy Osbourne tra le grandi perdite che hanno segnato l’intrattenimento.

gene hackman anno morteGene Hackman, ad un anno dalla morte in vendita la sua casa di Santa Fe. Ecco quanto costa - Una proprietà di sei acri, immersa nella privacy delle colline del New Mexico, che continua ad attirare l’interesse del ... ilgiornale.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.