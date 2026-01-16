Gene Hackman ad un anno dalla morte in vendita la sua casa di Santa Fe Ecco quanto costa

A un anno dalla scomparsa di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, la loro abitazione di Santa Fe è stata messa sul mercato. La casa, che ha rappresentato un importante capitolo della vita dell’attore, ora è disponibile per nuovi acquirenti. Di seguito si trovano dettagli sul prezzo e sulle caratteristiche della proprietà.

A un anno dalla scomparsa di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, la loro storica residenza di Santa Fe è stata ufficialmente messa in vendita. Secondo Realtor.com, il prezzo richiesto è di 6,25 milioni di dollari, ma gli operatori del settore immobiliare locale ritengono che il valore reale della proprietà possa essere anche superiore, grazie alla combinazione di posizione, dimensioni e prestigio del nome legato alla casa. Un immobile che continua ad attrarre interesse. Nonostante le circostanze della morte della coppia, gli agenti non prevedono difficoltà nella vendita. " È una casa importante, ben costruita, con spazi generosi e una struttura solida ", ha spiegato un professionista di Coldwell Banker, sottolineando come le abitazioni appartenute a celebrità tendano a mantenere, se non ad accrescere, il proprio valore nel tempo.

