Ucraina Putin continua a bombardare Popolazione al freddo e al buio

Da tv2000.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giorni, i bombardamenti russi continuano a colpire l’Ucraina, lasciando molte zone senza luce e senza riscaldamento. La popolazione vive nel freddo e nel buio, mentre si intensificano le tensioni sui negoziati di pace. La situazione resta critica e preoccupa chi spera in una fine rapida del conflitto.

La guerra in Ucraina. Putin continua a bombardare il paese invaso, da giorni al buio e al gelo. A rischio, i negoziati. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

