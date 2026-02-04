Ucraina, Putin continua a bombardare. Popolazione al freddo e al buio

Da giorni, i bombardamenti russi continuano a colpire l’Ucraina, lasciando molte zone senza luce e senza riscaldamento. La popolazione vive nel freddo e nel buio, mentre si intensificano le tensioni sui negoziati di pace. La situazione resta critica e preoccupa chi spera in una fine rapida del conflitto.

La guerra in Ucraina. Putin continua a bombardare il paese invaso, da giorni al buio e al gelo. A rischio, i negoziati. Servizio di Franco Rossi TG2000.

L'inverno più rigido dall'inizio del conflitto in Ucraina sta colpendo duramente la popolazione, che affronta freddo e oscurità nelle città colpite.

In un contesto di crescente tensione in Ucraina, il presidente Zelensky ha deciso di non partecipare a Davos, mentre nella notte si sono intensificati gli attacchi russi su varie città, tra cui Odessa e Kiev.

