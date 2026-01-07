Le eclissi i baci e gli altri show del cielo | le date da segnare per un 2026 col naso all' insù
Il 2026 sarà un anno ricco di eventi astronomici, offrendo molte opportunità per osservare fenomeni come eclissi, congiunzioni e altri spettacoli celesti. Segnare le date di questi eventi permette di vivere appieno l’esperienza di osservare il cielo e comprendere meglio i moti degli astri. Un’occasione per appassionati e curiosi di seguire un calendario ricco di momenti da non perdere.
Il 2026 si preannuncia come un anno straordinario per l' astronomia: alzando gli occhi al cielo potremmo infatti assistere a una lunga serie di spettacoli, dalle eclissi alle congiunzioni fra pianeti. Gli appassionati avranno di che divertirsi. Partendo dal mese di gennaio, abbiamo già avuto un piccolo show celeste, vale a dire la prima pioggia di meteore dell'anno, le Quantidi. Il fenomeno si è verificato pochi giorni fa, fra il 3 e il 4 di gennaio. Presto, il 10 gennaio, avremo il pianeta Giove in opposizione. Il grande gigante sarà ben visibile, poiché si accorcerà la distanza dalla Terra. Lo vedremo brillare per tutta la notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
