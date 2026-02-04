Gonzalez Danone | Industria centrale per innovare nutrizione oncologica

Roma, 4 febbraio – Danone Nutricia si impegna a sviluppare nuove soluzioni per la nutrizione oncologica. Durante un evento a Roma, il responsabile dell’azienda ha sottolineato l’importanza di creare un ecosistema in cui tutti collaborano. L’obiettivo è offrire prodotti che aiutino i pazienti oncologici a migliorare la qualità della vita, riducendo al tempo stesso i costi per il sistema sanitario. Gonzalez ha spiegato che l’industria alimentare deve svolgere un ruolo centrale in questa sfida, portando innovazione e risposte concrete.

Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo creare un ecosistema dove ognuno fa la sua parte. Danone Nutricia, come azienda leader, ha il dovere di innovare con prodotti che sappiano dare una risposta ai pazienti oncologici, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a ridurre i costi a carico del sistema sanitario nazionale con un conseguente beneficio sulla salute pubblica. In questo senso il ruolo dell'industria è centrale". Lo ha detto Judit Gonzalez Sans, amministratrice delegata di Danone Nutricia Italia e Grecia, all'incontro che si è svolto oggi a Roma, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, promosso su iniziativa della senatrice Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato della Repubblica, in collaborazione con Favo Ra Odv, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia.

