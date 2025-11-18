Tumori | in Sicilia più di 36 mila ricoveri l' anno Aiom | Vaccinare tutti i pazienti
Oggi all'Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania il convegno di Fondazione Aiom - Gli esperti raccomandano le vaccinazioni anti-pneumococcica, antinfluenzale, contro zoster, Hpv e Covid Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) - Ogni anno in Sicilia i tumori fanno registrare più di 26mila nuove dia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
