Tumore del polmone chi rischia di più e le cure personalizzate

Arrivare presto. Considerando che la grande maggioranza dei tumori polmonari (parliamo di circa quattro casi su cinque) viene individuata già in una fase avanzata, puntare sulla diagnosi precoce è d’obbligo. Ma occorre sempre ricordare che la prevenzione è fondamentale, con l’addio alle sigarette per chi fuma, tenendo presente che se non si inizia è ancora meglio. Non solo: bisogna tenere presente che le cure sono sempre più efficaci, anche nelle forme metastatiche, quando ovviamente sono disponibili tutte le informazioni sulla “arta d’identità” biologica e molecolare delle cellule neoplastiche. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tumore del polmone, chi rischia di più e le cure personalizzate

